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В Каменецком районе из-за артснаряда проводилась эвакуация школы

24 апреля 2019 13:37
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Новости Беларуси. 24 апреля в половине третьего дня возле школы в Каменецком районе был обнаружен снаряд.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, инцидент произошёл на территории ГУО «Видомлянская СШ». Боеприпас был обнаружен во время ремонта канализации в котловане на расстоянии 10-12 метров от здания.  

В Каменецком районе из-за артснаряда проводилась эвакуация школы-1

Фото: УВД Брестского облисполкома  

Из потенциально опасной зоны были эвакуированы 133 учащихся, 20 сотрудников школы и 8 строителей.  

К месту обнаружения артиллерийского снаряда выезжала СПГ в/ч 5526.  

В Каменецком районе из-за артснаряда проводилась эвакуация школы-4

Фото: УВД Брестского облисполкома  

На неделе в Минске в БГПУ прошла эвакуация. 

На стройплощадке рядом со зданием был найден снаряд времён Великой Отечественной – подробнее здесь.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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