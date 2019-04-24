В Каменецком районе из-за артснаряда проводилась эвакуация школы

Новости Беларуси. 24 апреля в половине третьего дня возле школы в Каменецком районе был обнаружен снаряд.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, инцидент произошёл на территории ГУО «Видомлянская СШ». Боеприпас был обнаружен во время ремонта канализации в котловане на расстоянии 10-12 метров от здания.