В Каменецком районе из-за артснаряда проводилась эвакуация школы
Новости Беларуси. 24 апреля в половине третьего дня возле школы в Каменецком районе был обнаружен снаряд.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, инцидент произошёл на территории ГУО «Видомлянская СШ». Боеприпас был обнаружен во время ремонта канализации в котловане на расстоянии 10-12 метров от здания.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Из потенциально опасной зоны были эвакуированы 133 учащихся, 20 сотрудников школы и 8 строителей.
К месту обнаружения артиллерийского снаряда выезжала СПГ в/ч 5526.
Фото: УВД Брестского облисполкома
На неделе в Минске в БГПУ прошла эвакуация.
На стройплощадке рядом со зданием был найден снаряд времён Великой Отечественной – подробнее здесь.