Крупная авария на ул.Притыцкого: BMW столкнулся с Lexus и повредил еще 2 машины

Новости Беларуси. Крупная авария на улице Притыцкого. В районе 16.00 часов возле кинотеатра «Аврора» столкнулись сразу 4 автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель BMW при перестроении не уступил дорогу наезжавшему Lexus, в результате чего его отбросило в осветительную мачту.

В Lexus находилось 3 человека, все они госпитализированы. При ударе отбросило и BMW, пострадало ещё два автомобиля.