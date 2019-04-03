В Борисовском районе один ребёнок обсыпал другого углями из костра

Новости Беларуси. Вечером 2 апреля в деревне Большая Ухолода Борисовского района трёхлетний мальчик получил ожоги 5% тела.

По сведениям Минского ОУМЧС, двое детей играли во дворе частного жилого дома. В определённый момент один из них бросил в другого углями из костра. Пострадавший был доставлен в больницу.

Спасатели напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра возле костра.

Летом 2018 года в Гродненской области два 10-летних мальчика получили ожоги.