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В Борисовском районе один ребёнок обсыпал другого углями из костра

03 апреля 2019 06:45
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Новости Беларуси. Вечером 2 апреля в деревне Большая Ухолода Борисовского района трёхлетний мальчик получил ожоги 5% тела.  

По сведениям Минского ОУМЧС, двое детей играли во дворе частного жилого дома. В определённый момент один из них бросил в другого углями из костра. Пострадавший был доставлен в больницу.  

Спасатели напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра возле костра.  

Летом 2018 года в Гродненской области два 10-летних мальчика получили ожоги. 

Оба сжигали мусор – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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