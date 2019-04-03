23-летняя девушка пострадала при взрыве газа в квартире в Гродно

По сведениям Гродненского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей в квартире горел диван, на лестничной площадке было плотное задымление.

Новости Беларуси. 2 апреля около десяти вечера в Гродно произошёл взрыв газа в квартире на четвёртом этаже пятиэтажки.

Установлено, что взрыв произошёл, когда 23-летняя квартиросъёмщица готовила еду на газовой плите. В результате взрыва девушка получила ожоги 1-2 степени (17% тела), но она сама вышла из квартиры.

Пострадавшую осмотрели медики. Гражданка была доставлена в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.