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23-летняя девушка пострадала при взрыве газа в квартире в Гродно

03 апреля 2019 06:27
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Новости Беларуси. 2 апреля около десяти вечера в Гродно произошёл взрыв газа в квартире на четвёртом этаже пятиэтажки.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей в квартире горел диван, на лестничной площадке было плотное задымление.  

23-летняя девушка пострадала при взрыве газа в квартире в Гродно-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Установлено, что взрыв произошёл, когда 23-летняя квартиросъёмщица готовила еду на газовой плите. В результате взрыва девушка получила ожоги 1-2 степени (17% тела), но она сама вышла из квартиры.  

Пострадавшую осмотрели медики. Гражданка была доставлена в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.  

23-летняя девушка пострадала при взрыве газа в квартире в Гродно-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Проводилась эвакуация 17 жильцов подъезда. Взрывом были повреждены входная дверь в квартиру и остекление оконного проёма в комнате, закопчены стены и потолок. Рассматриваемая версия случившегося – нарушение правил пользования газовой плитой.  

Зимой 2019 года в Слуцке возле жилого дома взорвался газовый баллон. 

Семь квартир получили повреждения – подробнее здесь.  

# Взрыв газа # происшествия

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