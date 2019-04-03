23-летняя девушка пострадала при взрыве газа в квартире в Гродно
Новости Беларуси. 2 апреля около десяти вечера в Гродно произошёл взрыв газа в квартире на четвёртом этаже пятиэтажки.
По сведениям Гродненского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей в квартире горел диван, на лестничной площадке было плотное задымление.
Установлено, что взрыв произошёл, когда 23-летняя квартиросъёмщица готовила еду на газовой плите. В результате взрыва девушка получила ожоги 1-2 степени (17% тела), но она сама вышла из квартиры.
Пострадавшую осмотрели медики. Гражданка была доставлена в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.
Проводилась эвакуация 17 жильцов подъезда. Взрывом были повреждены входная дверь в квартиру и остекление оконного проёма в комнате, закопчены стены и потолок. Рассматриваемая версия случившегося – нарушение правил пользования газовой плитой.
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