В Минске на стоянке сгорел грузовик, водитель с ожогами доставлен в больницу

Новости Беларуси. Сражался за имущество. На одной из автопарковок в столице этой ночью сгорел грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О пожаре в МЧС сообщил сторож.
Новости Беларуси. Сражался за имущество. На одной из автопарковок в столице этой ночью сгорел грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О пожаре в МЧС сообщил сторож.
Спасатели приехали через 6 минут, однако до этого водитель самостоятельно пытался справиться с возгоранием. В результате мужчина с ожогами оказался в больнице, а пламя полностью уничтожило кабину грузовика.
Соседние авто не пострадали. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.