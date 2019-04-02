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В Минске на стоянке сгорел грузовик, водитель с ожогами доставлен в больницу

02 апреля 2019 18:20
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Новости Беларуси. Сражался за имущество. На одной из автопарковок в столице этой ночью сгорел грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О пожаре в МЧС сообщил сторож.

В Минске на стоянке сгорел грузовик, водитель с ожогами доставлен в больницу-1

Спасатели приехали через 6 минут, однако до этого водитель самостоятельно пытался справиться с возгоранием. В результате мужчина с ожогами оказался в больнице, а пламя полностью уничтожило кабину грузовика.

В Минске на стоянке сгорел грузовик, водитель с ожогами доставлен в больницу-4

Соседние авто не пострадали. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

# Пожар в автомобиле # происшествия # Фотофакт

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