В Минской области лжесвященник вымогает деньги у верующих

Новости Беларуси. Вовсе не священник. Православная церковь просит верующих быть внимательными к своим пожертвованиям на благотворительность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мошенник Георгий Крот под видом священника вымогает деньги у прихожан.

Во время посещения храмов представляется служителем грузинской церкви и предлагает людям сделать пожертвование на строительство монастыря. В качестве доказательства использует поддельные документы.



Александр Слесарев, проректор по научной работе Минской духовной академии:

Необходимо иметь в виду, что священнослужитель, которого верующие могут приглашать к себе домой для совершения тех или иных треб, богослужений, должен иметь отношение к близлежащему храму. Если священник отношения к этому храму не имеет, это должно вызывать подозрение, поскольку вполне вероятно, что такой человек окажется мошенником.