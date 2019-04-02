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В Минской области лжесвященник вымогает деньги у верующих

02 апреля 2019 17:22
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Новости Беларуси. Вовсе не священник. Православная церковь просит верующих быть внимательными к своим пожертвованиям на благотворительность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мошенник Георгий Крот под видом священника вымогает деньги у прихожан.

В Минской области лжесвященник вымогает деньги у верующих-1

Во время посещения храмов представляется служителем грузинской церкви и предлагает людям сделать пожертвование на строительство монастыря. В качестве доказательства использует поддельные документы.

В Минской области лжесвященник вымогает деньги у верующих-4


Александр Слесарев, проректор по научной работе Минской духовной академии:
Необходимо иметь в виду, что священнослужитель, которого верующие могут приглашать к себе домой для совершения тех или иных треб, богослужений, должен иметь отношение к близлежащему храму. Если священник отношения к этому храму не имеет, это должно вызывать подозрение, поскольку вполне вероятно, что такой человек окажется мошенником.

В Минской области лжесвященник вымогает деньги у верующих-6


Известно, что свою преступную деятельность Георгий Крот начал еще в 2012 году. За это время успел обмануть людей не только в Беларуси. Тем, кто пострадал от его действий, просьба обращаться в милицию.

# Мошенничество # происшествия # Александр Слесарев # Фотофакт

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