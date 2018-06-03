Прямой эфир

В Гродненской области два ребёнка получили ожоги при сжигании мусора

03 июня 2018 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 июня поздним вечером в Гродненской области два мальчика получили ожоги.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, первый случай произошёл в деревне Красновцы Лидского района. 10-летний ребёнок сжигал мусор, в результате чего получил ожоги 1-2 степени. Всего пострадал 21% тела. Мальчика госпитализировали.  

Второй инцидент случился в деревне Селец Новогрудского района. Школьник также занимался сжиганием мусора, ему тоже 10 лет. У ребёнка ожоги 1-2 степени, пострадало 2% тела. Мальчика доставили в медучреждение.  

Весной 2018 года в Городке работники МЧС спасли двух детей. 

Мальчик и девочка были одни в горящей квартире – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе упал паратрайк. Пострадал мужчина
03 июня 2018 07:13

В Минском районе упал паратрайк. Пострадал мужчина

В центре Бреста двое мужчин с топорами угрожали прохожим. Один человек ранен
02 июня 2018 13:05

В центре Бреста двое мужчин с топорами угрожали прохожим. Один человек ранен

Эвакуировали 234 человека: мужчина сообщил о минировании ж/д вокзала в Гомеле
02 июня 2018 12:22

Эвакуировали 234 человека: мужчина сообщил о минировании ж/д вокзала в Гомеле