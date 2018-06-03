В Гродненской области два ребёнка получили ожоги при сжигании мусора

Новости Беларуси. 2 июня поздним вечером в Гродненской области два мальчика получили ожоги.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, первый случай произошёл в деревне Красновцы Лидского района. 10-летний ребёнок сжигал мусор, в результате чего получил ожоги 1-2 степени. Всего пострадал 21% тела. Мальчика госпитализировали.

Второй инцидент случился в деревне Селец Новогрудского района. Школьник также занимался сжиганием мусора, ему тоже 10 лет. У ребёнка ожоги 1-2 степени, пострадало 2% тела. Мальчика доставили в медучреждение.

Весной 2018 года в Городке работники МЧС спасли двух детей.