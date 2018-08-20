Под Гродно ребёнок застрял в декоративной конструкции на детской площадке. Понадобилась помощь спасателей

Новости Беларуси. В Вертелишках ребенок застрял в декоративной конструкции на детской площадке.

По информации МЧС, инцидент произошел вечером 17 августа. 10-летний мальчик застрял в металлическом цветке на детской площадке на уровне пояса.

Спасателей вызвал перепуганный дедушка ребенка. Все попытки освободить мальчика своими силами не увенчались успехом.

Ребенка освободили при помощи гидравлического инструмента – спасательная операция заняла чуть больше получаса. Спасатели действовали максимально аккуратно.

Помощь врачей ребенку не понадобилась.