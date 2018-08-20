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В Осиповичском районе пьяный бесправник сбил 82-летнюю женщину. Она скончалась в больнице

20 августа 2018 10:39
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Новости Беларуси. В Осиповичском районе нетрезвый водитель сбил женщину.

По информации УГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла 19 августа вечером. 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» находился в нетрезвом состоянии. Мужчина при повороте налево не справился с управлением, выехал за пределы дороги, затем в правый кювет.

Произошел наезд на 82-летнюю пенсионерку, которая сидела на скамейке. Пострадавшая скончалась вечером того же дня в больнице из-за полученных травм.

Мужчина не имел водительского удостоверения. В выдыхаемом воздухе зафиксировано 3 промилле алкоголя.

В середине августа в Орше автомобиль сбил 73-летнего мужчину на пешеходном переходе (читать далее).

# Авария в Могилевской области # происшествия

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