Жительница Бреста убила сына, а 30 годами ранее – мужа

Новости Беларуси. Жительница Бреста убила сына. 30 годами ранее женщина лишила жизни мужа.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, в ноябре 2017 года во время конфликта гражданка нанесла не менее семи ударов топором 37-летнему сыну, после чего сдавила мужчине горло.

В ходе следствия стало известно, что 30 лет назад при схожих обстоятельствах брестчанка убила своего мужа. После того происшествия к фигурантке применили принудительные меры безопасности и лечения.

Во время расследования 67-летняя женщина снова прошла психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что в период совершения преступления гражданка не осознавала значения своих действий и не могла руководить ими.

Было решено, что обвиняемая нуждается в применении к ней принудительных мер безопасности и лечения с помещением в стационар под строгим наблюдением.

Уголовное дело направлено в суд.

Весной 2018 года в Березинском районе было обнаружено тело женщины.