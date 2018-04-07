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Жительница Бреста убила сына, а 30 годами ранее – мужа

07 апреля 2018 07:01
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Новости Беларуси. Жительница Бреста убила сына. 30 годами ранее женщина лишила жизни мужа.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, в ноябре 2017 года во время конфликта гражданка нанесла не менее семи ударов топором 37-летнему сыну, после чего сдавила мужчине горло.  

В ходе следствия стало известно, что 30 лет назад при схожих обстоятельствах брестчанка убила своего мужа. После того происшествия к фигурантке применили принудительные меры безопасности и лечения.  

Во время расследования 67-летняя женщина снова прошла психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что в период совершения преступления гражданка не осознавала значения своих действий и не могла руководить ими.  

Было решено, что обвиняемая нуждается в применении к ней принудительных мер безопасности и лечения с помещением в стационар под строгим наблюдением.  

Уголовное дело направлено в суд.  

Весной 2018 года в Березинском районе было обнаружено тело женщины.  

Погибшую нашли в погребе её дома – здесь подробнее.  

# происшествия # Убийство # Дмитрий Иванюк

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