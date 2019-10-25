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В Борисове женщина украла у соседки шкатулку с фамильными драгоценностями

25 октября 2019 13:26
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Новости Беларуси. В Борисове у местной жительницы была украдена шкатулка с семейными драгоценностями. 

Как сообщает УВД Минского облисполкома, к правоохранителям обратилась 39-летняя женщина. Она сказала, что обнаружила пропажу шкатулки с золотыми кольцами, цепочками, серьгами, браслетом и крестиком. Общая стоимость похищенного составила 3 тысячи рублей. 

Заявительница добавила, что редко заглядывала в шкатулку, которая стояла в шкафу. Недавно она открывала шкаф и не нашла ни ящик, ни драгоценности. 

Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастна соседка потерпевшей. Во время разговора с милиционерами женщина призналась, что украла шкатулку ещё в мае. 

На протяжении пяти месяцев фигурантка сдавала похищенное в пункт скупки драгметаллов и тратила деньги по своему усмотрению. Сумма незаконной выручки составила около 1 500 рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

На неделе сообщалось, что в Минске двое молодых людей подозреваются в краже у нового знакомого имущества на 40 тысяч рублей. 

Тратить деньги подозреваемые ездили в Россию – подробности здесь

# Кража # происшествия

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