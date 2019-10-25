В Борисове женщина украла у соседки шкатулку с фамильными драгоценностями

Новости Беларуси. В Борисове у местной жительницы была украдена шкатулка с семейными драгоценностями.
Как сообщает УВД Минского облисполкома, к правоохранителям обратилась 39-летняя женщина. Она сказала, что обнаружила пропажу шкатулки с золотыми кольцами, цепочками, серьгами, браслетом и крестиком. Общая стоимость похищенного составила 3 тысячи рублей.
Заявительница добавила, что редко заглядывала в шкатулку, которая стояла в шкафу. Недавно она открывала шкаф и не нашла ни ящик, ни драгоценности.
Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастна соседка потерпевшей. Во время разговора с милиционерами женщина призналась, что украла шкатулку ещё в мае.
На протяжении пяти месяцев фигурантка сдавала похищенное в пункт скупки драгметаллов и тратила деньги по своему усмотрению. Сумма незаконной выручки составила около 1 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
На неделе сообщалось, что в Минске двое молодых людей подозреваются в краже у нового знакомого имущества на 40 тысяч рублей.
Тратить деньги подозреваемые ездили в Россию – подробности здесь.