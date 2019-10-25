В Минске мужчина нашёл и присвоил более 300 рублей
Новости Беларуси. В Минске мужчина нашел в автобусе кошелек и присвоил более 300 белорусских рублей.
По информации СК, 26 июля около двух часов дня неустановленный мужчина в автобусе №100 похитил имущество потерпевшего. Всего мужчина присвоил более 300 белорусских рублей.
Следователи изучили записи камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый мужчина лет 60-65 среднего телосложения. У мужчины короткие седые волосы и борода. В день совершения преступления он был одет в куртку и брюки светлого цвета и кепку черного цвета.
Скриншот из видео СК Беларуси
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Скриншот из видео СК Беларуси
Всех, кто имеет информацию о его местонахождении, просят сообщать информацию по телефонам: 8 (017) 392-97-21 или 8 (044) 586-96-25.
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