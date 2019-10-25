В Минске мужчина нашёл и присвоил более 300 рублей

Новости Беларуси. В Минске мужчина нашел в автобусе кошелек и присвоил более 300 белорусских рублей. По информации СК, 26 июля около двух часов дня неустановленный мужчина в автобусе №100 похитил имущество потерпевшего. Всего мужчина присвоил более 300 белорусских рублей.

Фото: СК Беларуси

Следователи изучили записи камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый мужчина лет 60-65 среднего телосложения. У мужчины короткие седые волосы и борода. В день совершения преступления он был одет в куртку и брюки светлого цвета и кепку черного цвета.

Скриншот из видео СК Беларуси

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Скриншот из видео СК Беларуси