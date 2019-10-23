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Двое мужчин украли у случайного знакомого имущества почти на 40 тыс рублей

23 октября 2019 17:25
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Новости Беларуси. В Московском районе у мужчины украли имущество на сумму около 40 тысяч рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Двое мужчин украли у случайного знакомого имущества почти на 40 тыс рублей-1

Пострадавший встретил двух молодых людей у подъезда своего дома, после чего пригласил их в гости. Знакомство продолжилось распитием спиртного. Хозяин квартиры уснул, а новые приятели, украли деньги, часы и драгоценности, после чего уехали в Россию. Позже один из них сфотографировался с наживой.

Двое мужчин украли у случайного знакомого имущества почти на 40 тыс рублей-4

Когда деньги закончились, они вновь вернулись в Минск и были задержаны правоохранителями.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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