Двое мужчин украли у случайного знакомого имущества почти на 40 тыс рублей

Новости Беларуси. В Московском районе у мужчины украли имущество на сумму около 40 тысяч рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пострадавший встретил двух молодых людей у подъезда своего дома, после чего пригласил их в гости. Знакомство продолжилось распитием спиртного. Хозяин квартиры уснул, а новые приятели, украли деньги, часы и драгоценности, после чего уехали в Россию. Позже один из них сфотографировался с наживой.