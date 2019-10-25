На пожаре в Хойниках два милиционера спасли мужчину

Новости Беларуси. 23 октября около половины десятого вечера в Хойниках милиционеры спасли на пожаре человека.

Как сообщает МВД Беларуси, двое милиционеров находились на улице Советской, когда услышали треск и запах гари. Выяснилось, что горели хозпостройки неподалёку от двухэтажного дома.