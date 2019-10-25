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На пожаре в Хойниках два милиционера спасли мужчину

25 октября 2019 12:28
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Новости Беларуси. 23 октября около половины десятого вечера в Хойниках милиционеры спасли на пожаре человека. 

Как сообщает МВД Беларуси, двое милиционеров находились на улице Советской, когда услышали треск и запах гари. Выяснилось, что горели хозпостройки неподалёку от двухэтажного дома. 

На пожаре в Хойниках два милиционера спасли мужчину-1

Фото: МВД Беларуси 

Правоохранители заметили, что дверь одного из сараев открыта. В проёме лежал мужчина. Сотрудники милиции подняли гражданина и унесли подальше от горевших построек. Вскоре подоспели спасатели, которые потушили пожар. 

На пожаре в Хойниках два милиционера спасли мужчину-4

Фото: МВД Беларуси 

После осмотра медиками 55-летний пострадавший был госпитализирован. 

На предыдущей неделе в Дзержинском районе горел автомобильный прицеп-дача. 

Пострадал мужчина – подробнее здесь

# Пожар # происшествия

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