В Борисове судят прапорщика из Печей за превышение служебных полномочий

Новости Беларуси. Суд в Борисове рассматривает дело в отношении прапорщика из военной части в Печах.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на прокурора Минской области Олега Лаврухина, военнослужащий превысил служебные полномочия.

Олег Лаврухин, прокурор Минской области:

Было установлено в ходе следствия более 30 фактов превышения им служебных полномочий, выразившихся в применении насилия в отношении военнослужащих срочной службы.

Также были установлены факты получения прапорщиком взяток для решения вопросов, которые входили в его компетенцию. Например, внеочередное посещение буфета.

Уголовное дело было направлено в суд в январе 2018 года.

Расследование по делу о гибели рядового Коржича проводит Главное следственное управление центрального аппарата СК Беларуси.