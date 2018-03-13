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В Борисове судят прапорщика из Печей за превышение служебных полномочий

13 марта 2018 12:21
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Новости Беларуси. Суд в Борисове рассматривает дело в отношении прапорщика из военной части в Печах.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на прокурора Минской области Олега Лаврухина, военнослужащий превысил служебные полномочия.

Олег Лаврухин, прокурор Минской области:
Было установлено в ходе следствия более 30 фактов превышения им служебных полномочий, выразившихся в применении насилия в отношении военнослужащих срочной службы.

Также были установлены факты получения прапорщиком взяток для решения вопросов, которые входили в его компетенцию. Например, внеочередное посещение буфета.

Уголовное дело было направлено в суд в январе 2018 года.

Расследование по делу о гибели рядового Коржича проводит Главное следственное управление центрального аппарата СК Беларуси.

Министр внутренних дел прокомментировал случаи неуставных отношений в армии (читать далее).

# происшествия # Гибель солдат в армии # Олег Лаврухин # Александр Коржич

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