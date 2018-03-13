Гродно: из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 24 человека

По сведениям МЧС Беларуси, в пятом часу дня спасателям сообщили о пожаре в пятиэтажном доме по улице Фолюш. Горела двухкомнатная квартира на верхнем этаже.

Стало известно, что в квартире проживают пенсионерка 1949 года рождения и её 43-летний сын. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в комнате мужчину и спасли его. Спасённого доставили в медучреждение. После осмотра пациент был отпущен домой.

Из квартир дома, расположенных на этажах с 3 по 5, были эвакуированы 24 человека. Из них – 5 детей.