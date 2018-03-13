Гродно: из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 24 человека
Новости Беларуси. 12 марта в Гродно сотрудники МЧС спасли 43-летнего мужчину из горящей квартиры.
По сведениям МЧС Беларуси, в пятом часу дня спасателям сообщили о пожаре в пятиэтажном доме по улице Фолюш. Горела двухкомнатная квартира на верхнем этаже.
Стало известно, что в квартире проживают пенсионерка 1949 года рождения и её 43-летний сын. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в комнате мужчину и спасли его. Спасённого доставили в медучреждение. После осмотра пациент был отпущен домой.
Из квартир дома, расположенных на этажах с 3 по 5, были эвакуированы 24 человека. Из них – 5 детей.
На ликвидацию пожара потребовалось около 10 минут. Горела кухня. Предполагается, что пожар мог начаться из-за неосторожности при курении.
Весной 2018 года в Слониме произошёл пожар.
Эвакуированы более 40 человек – подробнее здесь.