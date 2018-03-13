Прямой эфир

Гродно: из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 24 человека

13 марта 2018 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 марта в Гродно сотрудники МЧС спасли 43-летнего мужчину из горящей квартиры.  

По сведениям МЧС Беларуси, в пятом часу дня спасателям сообщили о пожаре в пятиэтажном доме по улице Фолюш. Горела двухкомнатная квартира на верхнем этаже.  

Гродно: из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 24 человека-1

Фото: МЧС Беларуси  

Стало известно, что в квартире проживают пенсионерка 1949 года рождения и её 43-летний сын. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в комнате мужчину и спасли его. Спасённого доставили в медучреждение. После осмотра пациент был отпущен домой.  

Из квартир дома, расположенных на этажах с 3 по 5, были эвакуированы 24 человека. Из них – 5 детей.  

Гродно: из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 24 человека-4

Фото: МЧС Беларуси  

На ликвидацию пожара потребовалось около 10 минут. Горела кухня. Предполагается, что пожар мог начаться из-за неосторожности при курении.  

Весной 2018 года в Слониме произошёл пожар.  

Эвакуированы более 40 человек – подробнее здесь.  

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В районе Логойского тракта водитель внедорожника свернул на пути перед трамваем, а тот не успел притормозить
12 марта 2018 19:33

В районе Логойского тракта водитель внедорожника свернул на пути перед трамваем, а тот не успел притормозить

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов
12 марта 2018 18:08

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов

В Воложинском районе очевидец спас мужчину из горящей квартиры
12 марта 2018 15:11

В Воложинском районе очевидец спас мужчину из горящей квартиры