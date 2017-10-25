Министр внутренних дел прокомментировал случаи неуставных отношений в армии

Новости Беларуси. Порядок в армии зависит не только от старших, но и от младших командиров. Такое заявление 25 октября сделал министр внутренних дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Шуневич прокомментировал случаи неуставных отношений в армии.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Порядок в воинских частях, на кораблях обеспечивают не только старшие командиры, но и младшие. И, конечно же, все зависит в основном от них в этом вопросе – в дедовщине. Порядок иногда требует жесткого подчинения и выполнения прилюдных функций, скажем, даже по уборке. Вот распределение обязанностей, которое должно быть справедливым, честным и в соответствии с заслугами определенными, всегда было, есть и будет в армии и во флоте. А унижение, различного рода воздействия, в том числе и психологические и физические на молодого бойца – это позор для всех.
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