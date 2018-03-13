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Житель Червеня подозревается в незаконной продаже электронных кошельков

13 марта 2018 10:24
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Новости Беларуси. Житель Червеня подозревается в незаконной продаже электронных кошельков через интернет.  

По сведениям УСК по Минской области, 20-летний подозреваемый продавал электронные кошельки с августа 2015 года по июль 2017 года. Молодой человек не был зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности.  

Услугами подозреваемого пользовались те, кто покупал что-либо в интернете, но не хотел сообщать свои личные данные. Также клиентами становились люди, скрывавшие свои доходы от государства.  

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:  
Кошельки регистрировались с использованием паспортных данных третьих лиц, а также могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья.  

Доход от незаконной деятельности оценивается в 55 тысяч белорусских рублей.  

Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.  

Зимой прошлого года в Барановичах неизвестный похитил интимные фото девушек из соцсетей. 

Злоумышленник требовал у девушек деньги, угрожая распространением снимков (здесь подробнее).  

# происшествия # Интернет-мошенничество # Татьяна Белоног

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