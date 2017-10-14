Гибель солдата в Печах. Что известно о трагедии

Теперь – резонансное событие. Факты, связанные гибелью рядового Александра Коржича в воинской части в Печах, должны быть изучены до мельчайших подробностей. Никто из виновных от ответственности не уйдет – такова жесткая позиция Президента Лукашенко.

В пятницу глава государства провел совещание с силовиками, также был рассмотрен ряд уголовных дел и оперативно-следственные материалы в отношении некоторых руководителей республиканского и местного уровней. От занимаемых должностей решением Президента отстранены руководители оперативно-аналитического центра Республики Беларусь в связи с претензиями к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению Президента.

26 сентября 10.30 утра воинская часть в Печах. Рядовой Александр Коржич попадает в медпункт… и пропадает. Что происходило с парнем – неизвестно. И только 3 октября в подвале медицинской роты нашли тело. Сейчас Следственный комитет рассматривает 3 версии и возбуждено сразу 2 уголовных дела.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Рассматриваются следующие версии.

Первая – доведение до самоубийства рядового Коржича вследствие неуставных отношений с военнослужащими – насилие, издевательство, вымогательство или отобрание у него предметов личного потребления, денежных средств или имущества.

Вторая – убийство рядового Коржича по мотивам личных неприязненных отношений, из корыстных побуждений, вследствие обладания информацией, компрометирующей других военнослужащих.

Третья – самоубийство рядового Коржича вследствие психологической травмы.

Известно, что позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет. Это дело на личном контроле у главы государства, о ходе следствия ему докладывают несколько раз в день.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня я хотел бы поговорить и обсудить проблемы отдельных правонарушений в нашей стране в этом составе, в том числе и на самом высоком уровне, в том числе связанных с коррупционными проявлениями. И, прежде чем принимать какие-то решения, я хотел бы услышать эти проблемы и ответы на вопросы, касающиеся этих проблем со стороны даже некоторых присутствующих здесь. Я просто обещал в свое время, что мы в таком составе встретимся, чтобы не было разного рода кривотолков и измышлений. И еще раз подчеркиваю, прежде чем принимать решения, я готов выслушать позицию, если нужно, каждого.

По итогам совещания накануне Президентом был принят ряд кадровых решений, в том числе отстранено руководство оперативно-аналитического центра до окончания расследования. Проверка проведена и Министерством обороны, где также приняты кадровые решения по данному делу.

Владимир Макаров, начальник управления информации – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Приказом министра обороны отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц 72-го объединенного учебного центра, 4 должностных лица – уволены из Вооруженных Сил.

В деле о гибели Александра Коржича еще много вопросов, и много информации, в которую просто тяжело поверить.

Сергей Кабакович:

Со стороны командиров отделений имели место факты злоупотребления властью, выразившиеся в принятии денежных средств от военнослужащих срочной службы за неограниченное по времени пользование телефонными аппаратами. Принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении старшины указанной роты – прапорщика, который, злоупотребляя доверием Коржича, похитил с его банковской платежной карты денежные средства на сумму не менее 180 рублей.

Уже отстранен командир воинской части, где служил Александр Коржич, задержаны прапорщики и сержанты, которым может грозить до 12 лет тюрьмы. А вот Александру был лишь 21 год, и его жизнь оборвалась.