В больнице скончалась ещё одна пострадавшая в жутком ДТП около Боровлян

Новости Беларуси. Одна из пострадавших при столкновении Land Rover и Skoda под Минском скончалась в больнице.

По информации Следственного комитета, авария случилась днем 25 августа. На трассе М3 Минск-Витебск недалеко от Боровлян произошло столкновение Land Rover и легковушки Skoda. За ее рулем находилась 19-летняя минчанка, а в салоне были три пассажира.

Девушка не справилась с управлением, из-за заноса выехала на встречку, где столкнулась с внедорожником, в салоне которого были четыре человека, включая двоих детей.

Кадры с места аварии смотрите здесь.

В результате ДТП на месте погибла 70-летняя пассажирка Skoda. Были госпитализированы водитель легковушки, ребенок и 41-летняя пассажирка. Спустя пару часов она скончалась.