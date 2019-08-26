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В больнице скончалась ещё одна пострадавшая в жутком ДТП около Боровлян

26 августа 2019 15:21
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Новости Беларуси. Одна из пострадавших при столкновении Land Rover и Skoda под Минском скончалась в больнице.   

По информации Следственного комитета, авария случилась днем 25 августа. На трассе М3 Минск-Витебск недалеко от Боровлян произошло столкновение Land Rover и легковушки Skoda. За ее рулем находилась 19-летняя минчанка, а в салоне были три пассажира.    

Девушка не справилась с управлением, из-за заноса выехала на встречку, где столкнулась с внедорожником, в салоне которого были четыре человека, включая двоих детей.  

Кадры с места аварии смотрите здесь.  

В результате ДТП на месте погибла 70-летняя пассажирка Skoda. Были госпитализированы водитель легковушки, ребенок и 41-летняя пассажирка. Спустя пару часов она скончалась. 

В больнице скончалась ещё одна пострадавшая в жутком ДТП около Боровлян-1

Фото: СК

Водитель и все пассажиры Land Rover находятся под наблюдением врачей.  

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РБ.  

Устанавливаются причины происшествия, степень тяжести полученных пострадавшими травм, проводятся следственные и иные процессуальные действия. Назначен ряд экспертиз.  

Следователи просят граждан, которые располагают информацией о ДТП, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Минский РОСК или по телефону: (017) 302-54-69.  

# Авария в Минске # происшествия

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