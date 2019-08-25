Жуткая авария под Боровлянами: погибла девушка, остальные участники ДТП госпитализированы

Новости Беларуси. Смертельная авария: под Боровлянами столкнулись две машины, полные людей. В салоне были и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что за рулем Land Rover Defender был гражданин России, а Skoda управляла 19-летняя белоруска.

По предварительной информации, легковушка с белорусскими номерами двигалась по направлению в Минск, но внезапно выехала на встречку и столкнулась с внедорожником.