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Жуткая авария под Боровлянами: погибла девушка, остальные участники ДТП госпитализированы

25 августа 2019 13:56
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Новости Беларуси. Смертельная авария: под Боровлянами столкнулись две машины, полные людей. В салоне были и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жуткая авария под Боровлянами: погибла девушка, остальные участники ДТП госпитализированы-1

Известно, что за рулем Land Rover Defender был гражданин России, а Skoda управляла 19-летняя белоруска.

Жуткая авария под Боровлянами: погибла девушка, остальные участники ДТП госпитализированы-4

По предварительной информации, легковушка с белорусскими номерами двигалась по направлению в Минск, но внезапно выехала на встречку и столкнулась с внедорожником.

Жуткая авария под Боровлянами: погибла девушка, остальные участники ДТП госпитализированы-7

Удар пришелся в правую боковую часть. Пассажирка на переднем сидении погибла, ее тело извлекли работники МЧС.

При столкновении Land Rover и Skoda на трассе М3 погибла женщина

И в той, и в другой машине было по четыре человека. Все участники ДТП госпитализированы. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ, спасатели и медики. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Жуткая авария под Боровлянами: погибла девушка, остальные участники ДТП госпитализированы-10

Жуткая авария под Боровлянами: погибла девушка, остальные участники ДТП госпитализированы-12

Жуткая авария под Боровлянами: погибла девушка, остальные участники ДТП госпитализированы-14

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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