Жуткая авария под Боровлянами: погибла девушка, остальные участники ДТП госпитализированы

Новости Беларуси. Смертельная авария: под Боровлянами столкнулись две машины, полные людей. В салоне были и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Смертельная авария: под Боровлянами столкнулись две машины, полные людей. В салоне были и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что за рулем Land Rover Defender был гражданин России, а Skoda управляла 19-летняя белоруска.
По предварительной информации, легковушка с белорусскими номерами двигалась по направлению в Минск, но внезапно выехала на встречку и столкнулась с внедорожником.
Удар пришелся в правую боковую часть. Пассажирка на переднем сидении погибла, ее тело извлекли работники МЧС.
При столкновении Land Rover и Skoda на трассе М3 погибла женщина
И в той, и в другой машине было по четыре человека. Все участники ДТП госпитализированы. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ, спасатели и медики. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.