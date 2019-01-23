В Бобруйском районе мужчина повесил чужую собаку за задушенную курицу

Новости Беларуси. В Бобруйском районе мужчина повесил собаку из-за задушенной курицы.

По информации УВД Могилевского облисполкома, 20 января к правоохранителям обратился 55-летний мужчина, который охотился в районе д. Старинки с породистой собакой – русской гончей. Затем собака перестала отзываться на голос хозяина. Мужчина отправился на ее поиски.

Оказалось, что животное на подворье повесил местный житель из-за того, что оно задушило его курицу.

Установлено, что 62-летний мужчина увидел в курятнике собаку, а около нее – мертвую курицу. Собаку местный житель повесил на дереве. Свой поступок он объяснил тем, что животное могло передушить всех его кур.

В отношении пенсионера составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.45 КоАП Республики Беларусь («Жестокое обращение с животными). Она предусматривает ответственность в виде наложения штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

Хозяину животного также грозит административная ответственность по статье 15.47. КоАП Республики Беларусь за нарушение правил содержания домашнего животного.

Оба материала направлены для рассмотрения в суд.