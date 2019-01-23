В Гродно водитель такси украл 10 тысяч рублей у своего нанимателя

Новости Беларуси. В Гродно похитивший деньги водитель такси сам позвонил в милицию и сказал, что его ложно обвиняют в краже.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, потерпевшим является 44-летний ИП, который сдаёт свой автомобиль Skoda Rapid водителям для работы в такси. Иногда гражданин использует иномарку для личных нужд.

21 января мужчина ездил к сыну и забрал у него 10 тысяч рублей. Не желая оставлять деньги на видном месте, гражданин положил их в бардачок. Передавая машину водителю, ИП забыл забрать деньги, а когда вспомнил, наличности в бардачке уже не было.

Гражданин знал, что открыть бардачок могли только трое: два водителя и механик. Подозрение пало на 22-летнего молодого человека, который сел за руль сразу после владельца Skoda. Парень свою виновность отрицал и заявил в милицию, что его ложно обвиняют в краже.

За три часа правоохранители выяснили, куда делись 10 тысяч. Водитель утверждал, что не брал наличность, но через некоторое время признался, что позаимствовал деньги и передал их знакомому для сохранения. Объяснить причину своей лжи нанимателю и правоохранителям молодой человек не сумел.

Похищенное изъято. В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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