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Не сумевший попасть в гости нетрезвый гродненец «заминировал» квартиру соседей

23 января 2019 09:44
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Новости Беларуси. В Гродно нетрезвый местный житель предоставил ложную информацию о минировании из-за того, что его не пустили в гости.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 60-летний мужчина позвонил в милицию и сказал, что его соседи собираются взорвать квартиру. Чуть позже гражданин добавил, что может взорвать сам себя.  

Прибывшие к звонившему правоохранители задержали его. В ходе осмотра квартиры подозреваемого и двух соседних, взрывное устройство обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.  

Позже выяснилось, что подозреваемый обратился в милицию, поскольку соседи не пустили его к себе в гости. В момент лжеминирования подозреваемый был настолько пьян, что перепутал квартиру отказавших ему в визите людей с жилищем другого соседа.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности». Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за «Мелкое хулиганство».  

Отмечается, в этот раз спасательные службы не выезжали.  

Зимой 2018 года в Барановичах появились сведениям о минировании вокзала.  

Минёром оказалась состоящая на учёте у психиатра женщина – подробнее здесь.  

# Лжеминирование

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