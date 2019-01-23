В Минске разыскивается пропавший 21-летний молодой человек

Новости Беларуси. 21 января в Минске пропал 21-летний парень, его местонахождение устанавливается.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, Куриленок Владислав Русланович ушёл из дома в 12:30, и с тех пор он не выходил на связь.
Новости Беларуси. 21 января в Минске пропал 21-летний парень, его местонахождение устанавливается.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, Куриленок Владислав Русланович ушёл из дома в 12:30, и с тех пор он не выходил на связь.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
На вид молодому человеку 19-20 лет, его рост 172 см, телосложение среднее, короткие тёмно-русые волосы. В день пропажи парень надел чёрное болоньевое пальто до колена с капюшоном, синие джинсы, чёрные кроссовки с красными вставками на подошве.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 222-04-42 (ОДС), 8 (017) 239-64-71 или 102.