В Минске разыскивается пропавший 21-летний молодой человек

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, Куриленок Владислав Русланович ушёл из дома в 12:30, и с тех пор он не выходил на связь.

На вид молодому человеку 19-20 лет, его рост 172 см, телосложение среднее, короткие тёмно-русые волосы. В день пропажи парень надел чёрное болоньевое пальто до колена с капюшоном, синие джинсы, чёрные кроссовки с красными вставками на подошве.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 222-04-42 (ОДС), 8 (017) 239-64-71 или 102.