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В Минске разыскивается пропавший 21-летний молодой человек

23 января 2019 09:18
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Новости Беларуси. 21 января в Минске пропал 21-летний парень, его местонахождение устанавливается.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, Куриленок Владислав Русланович ушёл из дома в 12:30, и с тех пор он не выходил на связь.  

В Минске разыскивается пропавший 21-летний молодой человек-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

На вид молодому человеку 19-20 лет, его рост 172 см, телосложение среднее, короткие тёмно-русые волосы. В день пропажи парень надел чёрное болоньевое пальто до колена с капюшоном, синие джинсы, чёрные кроссовки с красными вставками на подошве.  

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 222-04-42 (ОДС), 8 (017) 239-64-71 или 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Владислав Куриленок

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