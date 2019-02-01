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В Бобруйске в школьной котельной найдено тело убитого мужчины

01 февраля 2019 13:11
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства мужчины в Бобруйске.

По информации УСК по Могилевской области, тело 64-летнего мужчины было обнаружено ночью тридцать первого января в котельной одной из школ райцентра.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

Был проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы, изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах».

По подозрению в совершении убийства был задержан по «горячим следам» 62-летний мужчина. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был отработан круг общения потерпевшего, а также установлены люди, которые видели подозреваемого вместе с погибшим мужчиной в котельной в день происшествия.

Продолжается расследование уголовного дела.

На неделе в Минске житель Минска задушил мать и сообщил об этом в милицию (читать далее).  

# Убийство # происшествия

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