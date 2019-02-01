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В Минске задержаны директор и два администратора стриптиз-клуба

01 февраля 2019 10:28
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Новости Беларуси. В Минске работницы стриптиз-клуба задержаны по подозрению в использовании занятия проституцией.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 47-летняя директор стриптиз-клуба, 38-летняя и 33-летняя администраторы заведения были задержаны по подозрению в использовании занятия проституцией четырех минчанок – танцовщиц клуба. Задержание было проведено сотрудниками УНиПТЛ ГУВД и ОНиПТЛ Ленинского РУВД при участии ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Было установлено, что задержанные в течение нескольких лет с корыстной целью предоставляли посетителям стриптиз-клуба, преимущественно иностранцам, подчиненных танцовщиц для оказания платных интимных услуг.

Действия были переданы в Ленинский РОСК Минска для квалификации действий каждой из фигуранток дела. 

# Проституция # происшествия

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