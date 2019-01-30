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Житель Минска задушил мать и сообщил об этом в милицию

30 января 2019 10:46
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Новости Беларуси. В Минске мужчина подозревается в убийстве матери.

По информации Следственного комитета, мужчина обратился в Московское РУВД столицы 28 января и сказал, что задушил мать.

На место выбыла следственно-оперативная группа. Смерть 61-летней женщины была подтверждена.

По данным следствия, между сыном и матерью произошла ссора 28 января. В ходе нее мужчина задушил мать, а затем отправился к правоохранителям с чистосердечным признанием.

Возбуждено уголовное дело. Было осмотрено место происшествия, назначен ряд экспертиз.

37-летний мужчина задержан. Его допросили следователи. Продолжается расследование уголовного дела.

На минувших выходных в Молодечно женщина сообщила, что задушила своего 8-летнего сына (читать далее).

# Убийство # происшествия

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