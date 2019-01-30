Житель Минска задушил мать и сообщил об этом в милицию

Новости Беларуси. В Минске мужчина подозревается в убийстве матери.
По информации Следственного комитета, мужчина обратился в Московское РУВД столицы 28 января и сказал, что задушил мать.
На место выбыла следственно-оперативная группа. Смерть 61-летней женщины была подтверждена.
По данным следствия, между сыном и матерью произошла ссора 28 января. В ходе нее мужчина задушил мать, а затем отправился к правоохранителям с чистосердечным признанием.
Возбуждено уголовное дело. Было осмотрено место происшествия, назначен ряд экспертиз.
37-летний мужчина задержан. Его допросили следователи. Продолжается расследование уголовного дела.
На минувших выходных в Молодечно женщина сообщила, что задушила своего 8-летнего сына (читать далее).