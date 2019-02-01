Под Гродно грузовик МАЗ врезался в жилой дом
Новости Беларуси. В Гродненском районе грузовик врезался в дом.
По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла днем 31 января в д. Глушнево. МАЗ ехал по населенному пункту и на закруглении дороги во встречном направлении увидел трактор.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Пытаясь избежать столкновения, 49-летний водитель грузовика не справился с управлением на заснеженной обочине.
Грузовик с прицепом вынесло с дороги и транспортное средство врезалось в деревянный дом. В нем никого не было – хозяева использовали дом как дачу и приезжали по необходимости.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель грузовика не пострадал.
Дому и автомобилю причинены повреждения.
В декабря минувшего года в Зельвенском районе Volkswagen врезался в угол дома и загорелся (читать далее).