Под Гродно грузовик МАЗ врезался в жилой дом

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла днем 31 января в д. Глушнево. МАЗ ехал по населенному пункту и на закруглении дороги во встречном направлении увидел трактор.

Пытаясь избежать столкновения, 49-летний водитель грузовика не справился с управлением на заснеженной обочине.

Грузовик с прицепом вынесло с дороги и транспортное средство врезалось в деревянный дом. В нем никого не было – хозяева использовали дом как дачу и приезжали по необходимости.