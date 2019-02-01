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Под Гродно грузовик МАЗ врезался в жилой дом

01 февраля 2019 09:28
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Новости Беларуси. В Гродненском районе грузовик врезался в дом.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла днем 31 января в д. Глушнево. МАЗ ехал по населенному пункту и на закруглении дороги во встречном направлении увидел трактор.  

Под Гродно грузовик МАЗ врезался в жилой дом-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Пытаясь избежать столкновения, 49-летний водитель грузовика не справился с управлением на заснеженной обочине.  

Грузовик с прицепом вынесло с дороги и транспортное средство врезалось в деревянный дом. В нем никого не было – хозяева использовали дом как дачу и приезжали по необходимости.  

Под Гродно грузовик МАЗ врезался в жилой дом-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель грузовика не пострадал.  

Дому и автомобилю причинены повреждения.  

В декабря минувшего года в Зельвенском районе Volkswagen врезался в угол дома и загорелся (читать далее).  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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