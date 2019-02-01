На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности аварии, которая 1 февраля унесла жизни трех человек. Всё случилось около 7 утра на 10-м километре МКАД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стали известны новые подробности аварии, которая 1 февраля унесла жизни трех человек. Всё случилось около 7 утра на 10-м километре МКАД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь произошло столкновение фуры и погрузчика. От удара спецтехнику отбросило на двигающуюся попутно легковушку. Трактор пробил разделительное ограждение и столкнулся еще с двумя автомобилями. На месте погибли двое. Спасатели также деблокировали из покореженной машины 26-летнего пассажира. От полученных травм он скончался в больнице.
Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В результате дорожно-транспортного происшествия пять транспортных средств получили механические повреждения. На месте работали сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также медики. Проводится проверка, а также устанавливается механизм дорожно-транспортного происшествия.
Водители погрузчика и двух легковых автомобилей с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. На месте аварии продолжает работать следственно-оперативная группа.