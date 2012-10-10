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В Бобруйске у россиянина изъяты автомобильные шины на 1 млрд рублей

10 октября 2012 07:37
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Новости Беларуси. Самую крупную за последние пять лет партию нелегальных автомобильных шин задержали в Бобруйске. Товар  на сумму свыше миллиарда рублей правоохранители обнаружили в одном из гаражей. Необходимые документы, подтверждающие законность приобретения более 1800 покрышек, индивидуальный предприниматель из России предоставить не смог. По его словам, автошины он приобрёл в Бобруйске на заводе-изготовителе. Правда, эта информация не подтвердилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шаройкин, заместитель начальника управления по идеологической и кадровой работе управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилевской области:
В отношении правонарушителя был составлен протокол об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения которого постановлением хозяйственного суда Могилевской области автомобильные шины были обращены в доход государства, а предприниматель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 миллионов рублей.

# происшествия # Государственная политика в сфере предпринимательства # Криминал

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