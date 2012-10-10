В Бобруйске у россиянина изъяты автомобильные шины на 1 млрд рублей

Новости Беларуси. Самую крупную за последние пять лет партию нелегальных автомобильных шин задержали в Бобруйске. Товар на сумму свыше миллиарда рублей правоохранители обнаружили в одном из гаражей. Необходимые документы, подтверждающие законность приобретения более 1800 покрышек, индивидуальный предприниматель из России предоставить не смог. По его словам, автошины он приобрёл в Бобруйске на заводе-изготовителе. Правда, эта информация не подтвердилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шаройкин, заместитель начальника управления по идеологической и кадровой работе управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилевской области:

В отношении правонарушителя был составлен протокол об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения которого постановлением хозяйственного суда Могилевской области автомобильные шины были обращены в доход государства, а предприниматель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 миллионов рублей.