При падении строительных лесов на «Нафтане» погиб техинспектор из России

Новости Беларуси. В пятницу, 5 октября, на территории ОАО «Нафтан» в Новополоцке произошел несчастный случай.

В результате падения строительных лесов на выделенной территории ОАО «Нафтан» погиб 55-летний технический инспектор санкт-петербургского филиала норвежской фирмы. 34-летний белорус, начальник участка строительной организации из Гродно тяжело травмирован. Падение строительных лесов, на которых находились люди, произошло в строящемся резервуаре объемом 10 тыс.куб.м.



По информации правоохранительных органов, россиянин получил травмы, несовместимые с жизнью. Белорус с травмами различной степени тяжести госпитализирован.



Новополоцкий городской отдел Следственного комитета Республики Беларусь проводит проверку по факту несчастного случая на территории ОАО «Нафтан». Проводятся технические экспертизы.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

Новополоцким городским отделом СК по данному факту проводится проверка. Срок проверки – 10 дней, в случае необходимости, она может быть продлена.