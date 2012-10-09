Евгений Полудень, экс-замминистра внутренних дел: обвинение по трем статьям

Новости Беларуси. Расследование уголовного дела в отношение бывшего заместителя министра внутренних дел Беларуси Евгения Полудня завершено. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. Все материалы переданы в Генпрокуратуру для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Ему предъявлено окончательное обвинение. Его действия квалифицированы по статьям «Злоупотребление властью и служебными полномочиями», «Превышение власти или служебных полномочий» и «Получения взятки».

Мера пресечения осталась прежней - заключение под стражу.

Евгений Полудень был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности в начале декабря 2011 года. Соответствующий указ подписал глава государства. Евгений Полудень была также уволен из органов внутренних дел в запас Вооруженных Сил в связи с совершением проступков, дискредитирующих звание сотрудника органов внутренних дел. Как сообщили в Следственном комитете, он систематически и на протяжении длительного времени получал от должностных лиц органов внутренних дел материальные ценности и денежные средства.

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