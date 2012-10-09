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К серии взрывов под Оренбургом привело нарушение пожарной безопасности

09 октября 2012 15:31
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Новости России. Серия взрывов под российским Оренбургом. Недалеко от города сдетонировали четыре тысячи тонн боеприпасов, которые должны были утилизировать на военном полигоне. Осколки разлетались на полтора километра. Повреждены жилые дома, в школах и детских садах выбиты стекла. Чудом обошлось без пострадавших. Жителей из населенного пункта частично эвакуировали. Пришлось также закрыть дорогу на Оренбург. По факту взрывов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием».

По предварительным данным, к ЧП привели нарушения правил пожарной безопасности. Взрывам предшествовал пожар, возможно, из-за непотушенной сигареты. Военные пытались погасить пламя своими силами, но безуспешно. Теперь батальон уничтожения боеприпасов решили расформировать. Оставшиеся снаряды направят на утилизацию на другие полигоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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