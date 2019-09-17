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В Бобруйске сын подозревается в убийстве 70-летнего отца

17 сентября 2019 07:33
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Новости Беларуси. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства пенсионера.

По информации СК, 14 сентября в милицию поступило сообщение от медиков о смерти 70-летнего мужчины. О происшествии сообщил его 47-летний сын. Он же рассказал, что отец травмировался во время падения.

В Бобруйске сын подозревается в убийстве 70-летнего отца-1

Фото: СК Беларуси

Прибывшие на место следователи осмотрели место происшествия и установили, что пожилого мужчину убили. По подозрению в преступлении был задержан сын погибшего. Во время допроса мужчина рассказал, что избил отца, отчего тот скончался. 

По факту убийства с особой жестокостью возбуждено уголовное дело. 

В этом месяце в Новополоцке был задержан 30-летний мужчина. Он подозревается в убийстве матери (читать далее). 

# Убийство # происшествия

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