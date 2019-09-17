В Бобруйске сын подозревается в убийстве 70-летнего отца

По информации СК, 14 сентября в милицию поступило сообщение от медиков о смерти 70-летнего мужчины. О происшествии сообщил его 47-летний сын. Он же рассказал, что отец травмировался во время падения.

Прибывшие на место следователи осмотрели место происшествия и установили, что пожилого мужчину убили. По подозрению в преступлении был задержан сын погибшего. Во время допроса мужчина рассказал, что избил отца, отчего тот скончался.

По факту убийства с особой жестокостью возбуждено уголовное дело.