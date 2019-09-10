В Новополоцке 30-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве матери

Новости Беларуси. В Новополоцке по подозрению в убийстве матери задержан сын.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову, происшествие случилось седьмого сентября.

Во дворе собственного дома было обнаружено тело женщины. Выяснилось, что телесные повреждения женщина нанес ее 30-летний сын. От них жительница Новополоцка скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК.