В Добруше мужчина помог нетрезвому человеку и был избит

Новости Беларуси. Житель Добруша хотел помочь нетрезвому мужчине и был избит. Завершено расследование уголовного дела.

Как сообщает УСК по Гомельской области, инцидент случился вечером 2 марта. Несколько местных жителей выпивали возле здания городского дома культуры. Через какое-то время один из приятелей решил уйти.

Однако из-за алкогольного опьянения мужчина дважды упал. Тогда проходивший мимо 27-летний парень помог гражданину подняться, чем вызвал недовольство 19-летнего юноши, выпивавшего вместе с мужчиной.

Молодой человек обвинил потерпевшего в попытке кражи у его знакомого, затем потребовал пиво и деньги. Свои слова обвиняемый сопровождал нецензурной бранью и демонстрацией ножа. В какой-то момент фигурант ударил потерпевшего по лицу. После этого юноша потребовал, чтобы парень снял деньги, для чего они направились к банкомату.

Однако потерпевший не смог снять деньги, в результате чего обвиняемый отвёл его к соседнему дому, избил и нанёс удары ножом. Парень оказал сопротивление, а затем – убежал.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

В ходе расследования были допрошены 32 свидетеля, проведены две очные ставки и следственный эксперимент. Также изучены видеозаписи камеры банкомата.

Фигурант обвиняется в разбое, совершённом с причинением тяжкого телесного повреждения, и в покушении на убийство, совершённое с особой жестокостью и сопряжённое с разбоем.

Уголовное дело передано прокурору.

В конце лета в Барановичах четверо парней избили и ограбили 31-летнего мужчину.