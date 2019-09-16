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Автомобиль горел на парковке ТЦ в Минске

16 сентября 2019 16:21
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Новости Беларуси. Пожар на парковке. Утром 16 сентября в одном из торговых центров на Денисовской горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобиль горел на парковке ТЦ в Минске-1

Владелица оставила авто на паркинге, а через 20 минут сработала пожарная сигнализация. На место прибыли сотрудники МЧС.

Автомобиль горел на парковке ТЦ в Минске-4

Однако к тому времени работники торгового центра погасили очаг возгорания. По предварительной версии, в моторном отсеке авто произошло короткое замыкание.

# Пожар в автомобиле # происшествия # Фотофакт

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