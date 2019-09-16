Автомобиль горел на парковке ТЦ в Минске

Новости Беларуси. Пожар на парковке. Утром 16 сентября в одном из торговых центров на Денисовской горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владелица оставила авто на паркинге, а через 20 минут сработала пожарная сигнализация. На место прибыли сотрудники МЧС.