Автомобиль горел на парковке ТЦ в Минске

Новости Беларуси. Пожар на парковке. Утром 16 сентября в одном из торговых центров на Денисовской горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар на парковке. Утром 16 сентября в одном из торговых центров на Денисовской горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Владелица оставила авто на паркинге, а через 20 минут сработала пожарная сигнализация. На место прибыли сотрудники МЧС.
Однако к тому времени работники торгового центра погасили очаг возгорания. По предварительной версии, в моторном отсеке авто произошло короткое замыкание.