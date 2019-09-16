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В одной из школ Уручья эвакуировали более 1000 учеников

16 сентября 2019 16:21
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Новости Беларуси. Не учебная тревога. Из 84-й школы на улице Пономарёва в военном городке Уручье эвакуировали более тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В одной из школ Уручья эвакуировали более 1000 учеников-1

Около половины одиннадцатого на первом этаже школы оплавилась проводка в электрощите. В здании сразу сработала сигнализация.

В одной из школ Уручья эвакуировали более 1000 учеников-4

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Предполагаемая причина – короткое замыкание. Пострадавших нет.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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