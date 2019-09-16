В одной из школ Уручья эвакуировали более 1000 учеников

Новости Беларуси. Не учебная тревога. Из 84-й школы на улице Пономарёва в военном городке Уручье эвакуировали более тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Не учебная тревога. Из 84-й школы на улице Пономарёва в военном городке Уручье эвакуировали более тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около половины одиннадцатого на первом этаже школы оплавилась проводка в электрощите. В здании сразу сработала сигнализация.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Предполагаемая причина – короткое замыкание. Пострадавших нет.