В Бобруйске с крыши 9-этажного дома упала 27-летняя девушка и разбилась насмерть

Новости Беларуси. Трагедия в Бобруйске произошла утром 26 марта. Несчастный случай или самоубийство? Еще предстоит выяснить.
Как сообщает местные СМИ со ссылкой на представителя Следственного комитета, погибшая молодая женщина – 1988 года рождения. Дверь на крышу 9-этажного дома, с которой она упала, в нарушение требований была открыта.
Татьяна, соседка погибшей (в комментарии «Вечернему Бобруйску»):
Раньше с братом они работали на «Агромаше». Жили дружно и мирно, семья хорошая. Отец постоянно встречал ее на машине с работы. Почему так произошло, не знаю. Последнее время, правда, она не появлялась на работе. Наверное, уволилась. Семья благополучная и вполне обеспеченная.