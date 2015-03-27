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В Бобруйске с крыши 9-этажного дома упала 27-летняя девушка и разбилась насмерть

27 марта 2015 08:59
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Новости Беларуси. Трагедия в Бобруйске произошла утром 26 марта. Несчастный случай или самоубийство? Еще предстоит выяснить.

Как сообщает местные СМИ со ссылкой на представителя Следственного комитета, погибшая молодая женщина – 1988 года рождения. Дверь на крышу 9-этажного дома, с которой она упала, в нарушение требований была открыта.

Татьяна, соседка погибшей (в комментарии «Вечернему Бобруйску»):
Раньше с братом они работали на «Агромаше». Жили дружно и мирно, семья хорошая. Отец постоянно встречал ее на машине с работы. Почему так произошло, не знаю. Последнее время, правда, она не появлялась на работе. Наверное, уволилась. Семья благополучная и вполне обеспеченная.

В Бобруйске с крыши 9-этажного дома упала 27-летняя девушка и разбилась насмерть-1

Чтобы установить картину произошедшего в то роковое утро, следователи опрашивают очевидцев трагедии. Назначен ряд экспертиз.

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В мобильном телефоне была предсмертная записка: парень решил все сам и в его смерти никто не виноват.

Одноклассники и друзья шокированы произошедшим. Никаких предположений они не озвучивают. Разве что, накануне трагедии подросток должен был встретиться с товарищами, но так и не пришёл.

Кроме того, школьник удалил всю информацию и личную переписку на своей страничке в одной из соцсетей.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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