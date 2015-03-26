15-летняя девушка умерла в больнице из-за щенка, купленного на рынке

Новости России. В Липецкой области проводится проверка по факту смерти 15-летней девушки в Елецкой городской больнице.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области:

По предварительным данным, девочка скончалась от вируса бешенства, которым её заразил щенок, купленный в декабре прошлого года на рынке Ельца. 19 марта девочке стало плохо, 21 марта она обратилась в поликлинику, а 24 марта умерла.

Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи допрашивают родных подростка, а также медработников, лечивших девушку. Будет дана правовая оценка и действиям сотрудников Росприроднадзора и местных ветеринарных врачей.

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Дело было поздним вечером – делать было нечего. В поселке Бронная Гора, что в Брестской области, два брата коротали время на скамейке у дома, где на одного из них и набросился енот. Хотя сразу пострадавшие были уверены: в их злоключениях виноват кот по кличке Семен. Именно за него в сумерках и к вечеру уже в уставшем состоянии мужчины приняли дикого зверя. Продолжение этой истории и комментарии очевидцев читайте и смотрите здесь.