В Нью-Йорке на Манхэттене от взрыва газа рухнули 3 жилых 5-этажных дома

Новости США. В Нью-Йорке на Манхэттене взорвался газ: загорелись и один за другим рухнули три жилых дома. Ещё четыре здания серьёзно повреждены огнём.

По разным данным, пострадали от 19 до 30 человек. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Огонь возник на первом этаже одного из жилых домов, в помещении ресторана. По одной из версий, рабочие меняли в заведении газовое оборудование.

На место прибыли десятки пожарных расчетов, но, несмотря на все их усилия, пламя перекинулось на соседние строения.

В общей сложности пострадали семь домов.

Район происшествия по-прежнему оцеплен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.