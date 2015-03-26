Крушение А320 мог спровоцировать второй пилот

Новости Беларуси. Новые шокирующие подробности авиакатастрофы во Франции. Крушение А-320 мог умышленно спровоцировать второй пилот. Такая версия сегодня озвучена прокурором Марселя после расшифровки «черного ящика». Тем временем специалисты приступили к транспортировке тел погибших.

Напомним, пассажирский лайнер, который следовал рейсом Барселона – Дюссельдорф, разбился 24 марта на юго-востоке Франции. На борту находились 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имя второго пилота уже известно – Андреас Любетц. Вот он на фотографии. Именно 28-летний гражданин Германии в злополучный день катастрофы был за штурвалом судна вместе с командиром. По версии следствия, именно он мог умышленно уничтожить самолет. Такую информацию озвучил прокурор французского города Марсель.

Брис Робен, прокурор Марселя (Франция):

Наиболее вероятная версия такова, что второй пилот действительно сознательно отказался открыть дверь капитану лайнера, а после нажал на кнопку, чтобы самолёт терял высоту. Я думаю, что пассажиры не догадывались, что происходит. На записи чёрного ящика слышно, как люди кричат только в последние минуты перед ударом с землёй.

Остается открытым вопрос, почему командир вышел из кабины. В принципе, это допускается. Но в некоторых авиакомпаниях — преимущественно американских — в таких случаях в кабину садится стюардесса. Как бы там ни было, зайти обратно у командира не получилось. Стук в дверь, а затем и попытки ее выломать слышны на бортописце.

Александер Добриндт, министр транспорта Германии:

Дверь в кабину самолета можно отпереть только изнутри. Чтобы открыть её снаружи, нужно знать специальный код. Эти новые правила были введены после теракта 11 сентября.

Второй пилот, находясь в кабине, не произнес ни слова. Но на записи слышно, что он ровно дышал. Это значит, что паники у него не было. И действия, скорее всего, были умышленными. И уж тем более не похоже, чтобы были обусловлены ухудшением самочувствия. Тем более что никаких сигналов тревоги с борта наземные службы не получали. Вместе с тем, знакомые Андреаса Любетца говорят, что тот не мог совершить нечто подобное.

Питер Рикер, приятель Андреаса Любитца:

Андреас был очень приятным молодым человеком. Он был весёлым парнем, правда, иногда тихим. Когда я узнал об этом, я просто потерял дар речи. У меня нет никакого объяснения его действиям. Зная Андреаса, это просто немыслимо.

Накануне район крушения самолета A320 посетили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Испании Мариано Рахой. На официальных учреждениях этих стран приспущены флаги. Люди в разных городах Европы зажигают свечи у импровизированных мемориалов.

Соболезнует и Беларусь. Завтра в резиденции германского посла в Минске можно будет оставить соболезнования в специальной книге с 10 утра до 2 часов дня.

Напомним, Airbus A320 разбился 24 марта в горном районе на юго-востоке Франции. Он принадлежал авиакомпании «Джерманвингс» и следовал из Барселоны в Дюссельдорф. Эту авиакатастрофу уже признали крупнейшей во Франции с начала века. На борту лайнера находились 150 человек. Все они погибли.