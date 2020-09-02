В Бобруйске произошёл взрыв в девятиэтажке, один человек пострадал

Новости Беларуси. 1 сентября около одиннадцати вечера в Бобруйске произошёл взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажке. По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на первом этаже. В результате взрыва 55-летний мужчина получил ожоги, он госпитализирован. Самостоятельно вышли на улицу 75 взрослых жильцов дома и 12 детей.

Фото: МЧС Беларуси

В квартире выбиты оконные и дверные блоки, треснуло перекрытие комнаты, повреждены дверной и оконные блоки трёх расположенных рядом квартир. Также повреждены стёкла трёх припаркованных возле дома легковушек.

Фото: МЧС Беларуси

Пожар потушен. Принято решение отселить жильцов одного подъезда. 23 человека будут проживать в гостинице, ещё 31 человек – у родственников. 2 сентября будут обследованы строительные конструкции дома, причина взрыва выясняется.

Фото: МЧС Беларуси