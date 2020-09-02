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В Бобруйске произошёл взрыв в девятиэтажке, один человек пострадал

02 сентября 2020 06:29
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Новости Беларуси. 1 сентября около одиннадцати вечера в Бобруйске произошёл взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажке.

По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на первом этаже. В результате взрыва 55-летний мужчина получил ожоги, он госпитализирован. Самостоятельно вышли на улицу 75 взрослых жильцов дома и 12 детей.

В Бобруйске произошёл взрыв в девятиэтажке, один человек пострадал -1

Фото: МЧС Беларуси  

В квартире выбиты оконные и дверные блоки, треснуло перекрытие комнаты, повреждены дверной и оконные блоки трёх расположенных рядом квартир. Также повреждены стёкла трёх припаркованных возле дома легковушек.

В Бобруйске произошёл взрыв в девятиэтажке, один человек пострадал -4

Фото: МЧС Беларуси  

Пожар потушен. Принято решение отселить жильцов одного подъезда. 23 человека будут проживать в гостинице, ещё 31 человек – у родственников. 2 сентября будут обследованы строительные конструкции дома, причина взрыва выясняется.

В Бобруйске произошёл взрыв в девятиэтажке, один человек пострадал -7

Фото: МЧС Беларуси  

В середине лета 2020 года произошёл взрыв бытового газа в Пинске. Хозяин квартиры не пострадал – подробности здесь.

# Взрыв газа # происшествия

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