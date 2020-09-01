В Бобруйске 1 сентября мужчина «заминировал» школу. Его задержали

Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина сообщил о минировании школы. Информация не подтвердилась. Утром 1 сентября в ГУВД Бобруйска поступило анонимное сообщение из СШ №12. Неизвестный мужчина рассказал о том, что здание школы заминировано, сообщает МВД Беларуси.

Фото: МВД

Звонок поступил в 8:35. Сотрудники школы незамедлительно вызвали милицию. Здание школы было оцеплено. Сотрудники ОВД эвакуировали 35 человек. При тщательном обследовании всей территории школы, взрывного устройства не обнаружили.

Фото: МВД

Личность мужчины была установлена. 64-летнего местного жителя задержали. В данный момент в отношении него проводится проверка.

Фото: МВД