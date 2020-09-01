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В Минске неизвестные блокировали дорожное движение: возбуждено уголовное дело

01 сентября 2020 13:13
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Новости Беларуси. Минская милиция проводит проверку по факту блокирования дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске неизвестные блокировали дорожное движение: возбуждено уголовное дело-1

Инцидент произошел утром 1 сентября на перекрестке улиц Дзержинского и Чюрлениса. Неизвестные выстроились в цепь на пешеходном переходе, мешая проезду. Происходящее попало на камеру наблюдения.

К моменту прибытия экипажа ГАИ нарушителей порядка на месте уже не оказалось. А буквально через 20 минут аналогичным образом было нарушено движение на улице Любимова. Находившиеся там в масках и кепках молодые люди убежали, как только увидели сотрудников милиции.

В Минске неизвестные блокировали дорожное движение: возбуждено уголовное дело-4

В ходе разбирательств выяснилось, что этому предшествовал конфликт нарушителей с водителями. Терпение торопившихся по своим делам владельцев авто иссякло, и они самостоятельно попытались очистить дорогу. Возбуждено уголовное дело.

# Дорожное движение # происшествия # Фотофакт

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