В Пинске в пятиэтажном доме произошёл взрыв бытового газа

Новости Беларуси. 19 июля около десяти утра в Пинске произошёл взрыв бытового газа.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось в квартире на втором этаже пятиэтажки. В результате взрыва повреждены вещи, которые находились в помещении.

Хозяин квартиры и его соседи не пострадали. В настоящее время ведётся осмотр места происшествия, выясняются все детали случившегося.

В Следственном комитете напоминают: если Вы почувствовали запах газа, сообщите об этом в аварийную службу газовой сети по телефону 104.