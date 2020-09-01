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28-летнюю минчанку, которая украла 8 велосипедов, задержали с поличным

01 сентября 2020 09:22
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Новости Беларуси. В Минске задержали причастную к краже велосипедов минчанку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей оказалась безработная 28-летняя девушка.

28-летнюю минчанку, которая украла 8 велосипедов, задержали с поличным-1

На протяжении месяца она заходила в подъезды жилых домов, смотрела, есть ли оставленный без присмотра транспорт. Похищала только тот, на котором не было замка. Украденные велосипеды сдавала в ломбард. В момент очередной кражи ее и задержали правоохранители. Как рассказала подозреваемая, таким образом она хотела подзаработать.

28-летнюю минчанку, которая украла 8 велосипедов, задержали с поличным-4

Роман Лашкевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома:
В течение месяца в УВД Администрации Московского района города Минска неоднократно поступали заявления о хищении велосипедов. После опроса потерпевших и проведения ряда оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции выяснили, что к хищениям велотранспорта причастен один и тот же человек неработающая 28-летняя девушка. Материалы проверки переданы в Московский (города Минска) районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь, где действиям девушки дана правовая оценка.

28-летнюю минчанку, которая украла 8 велосипедов, задержали с поличным-7

Общая сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным, всего девушка успела похитить 8 велосипедов.

# Кража # происшествия # Роман Лашкевич # Фотофакт

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