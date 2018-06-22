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В Бобруйске на предприятии произошёл взрыв. Три человека пострадали

22 июня 2018 06:56
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Новости Беларуси. 21 июня около семи часов вечера в Бобруйске на предприятии ОАО «ФанДОК» произошёл взрыв в цеху выпуска ДСП.  

В Бобруйске на предприятии произошёл взрыв. Три человека пострадали-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, во время инцидента в помещении находились несколько человек. 23-летний рабочий госпитализирован с ожогами. Взрывной волной задело двух женщин, они были осмотрены медработниками, их жизням ничто не угрожает.  

В Бобруйске на предприятии произошёл взрыв. Три человека пострадали-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проверяется соблюдение техники безопасности и правил эксплуатации оборудования. Опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, а также сотрудники ОАО «ФанДОК». Назначен ряд экспертиз.  

В Бобруйске на предприятии произошёл взрыв. Три человека пострадали-7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, взорвалась пылевоздушная смесь, после чего начался пожар. Также уточняется, что у госпитализированного молодого человека ожоги 1-2 степени (40% тела), а двух работниц предприятия порезы стеклом.  

В Бобруйске на предприятии произошёл взрыв. Три человека пострадали-10

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Технологический процесс остановлен. Предполагается, что причиной взрыва стало нарушение технологического регламента сушки древесных опилок.  

На неделе в Витебске горела лесопилка.  

Ликвидацией пожара занимались не менее 60 человек – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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