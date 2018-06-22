В Бобруйске на предприятии произошёл взрыв. Три человека пострадали

Новости Беларуси. 21 июня около семи часов вечера в Бобруйске на предприятии ОАО «ФанДОК» произошёл взрыв в цеху выпуска ДСП.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Как сообщает УСК по Могилёвской области, во время инцидента в помещении находились несколько человек. 23-летний рабочий госпитализирован с ожогами. Взрывной волной задело двух женщин, они были осмотрены медработниками, их жизням ничто не угрожает.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проверяется соблюдение техники безопасности и правил эксплуатации оборудования. Опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, а также сотрудники ОАО «ФанДОК». Назначен ряд экспертиз.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, взорвалась пылевоздушная смесь, после чего начался пожар. Также уточняется, что у госпитализированного молодого человека ожоги 1-2 степени (40% тела), а двух работниц предприятия порезы стеклом.

Фото: Могилёвское ОУМЧС