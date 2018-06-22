В Бобруйске на предприятии произошёл взрыв. Три человека пострадали

Новости Беларуси. 21 июня около семи часов вечера в Бобруйске на предприятии ОАО «ФанДОК» произошёл взрыв в цеху выпуска ДСП.
Новости Беларуси. 21 июня около семи часов вечера в Бобруйске на предприятии ОАО «ФанДОК» произошёл взрыв в цеху выпуска ДСП.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
Как сообщает УСК по Могилёвской области, во время инцидента в помещении находились несколько человек. 23-летний рабочий госпитализирован с ожогами. Взрывной волной задело двух женщин, они были осмотрены медработниками, их жизням ничто не угрожает.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проверяется соблюдение техники безопасности и правил эксплуатации оборудования. Опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, а также сотрудники ОАО «ФанДОК». Назначен ряд экспертиз.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, взорвалась пылевоздушная смесь, после чего начался пожар. Также уточняется, что у госпитализированного молодого человека ожоги 1-2 степени (40% тела), а двух работниц предприятия порезы стеклом.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
Технологический процесс остановлен. Предполагается, что причиной взрыва стало нарушение технологического регламента сушки древесных опилок.
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