«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

Новости Беларуси. Крупный пожар на лесопилке в Витебске. Возгорание произошло в одном из цехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятные причины, которые называют сами работники предприятия, – это короткое замыкание или неисправность оборудования. Однако специалисты МЧС пока не назвывают никаких версий. Обошлось без жертв.

Анастасия Бут передает с места событий.

Анастасия Бут, СТВ:

В сутки на витебской лесопилке перерабатывают около 1400 кубов древесины. Это примерно 100 грузовых автомобилей. Начало процесса – в цеху, которого, увы, больше не существует. На момент возгорания оборудование находилось в режиме ожидания.

Оператор линии дым увидел на экране монитора и тут же бросился спасать оборудование. Оно, к слову, новое, высокотехнологичное и работало всего два года.

Виталий Лукьянов, оператор линии по переработке бревен лесопилки:

По пути с собой с пожарного щита взял два огнетушителя. Пытался ими устранить пожар, но это уже не помогало, потому что там две гидростанции с горячим маслом. После чего спустился вниз, побежал звать товарищей на помощь. Они тоже взяли огнетушители.

В третьем часу дня – в это время заметили дым – в здании находились три человека. Попытки сбить огонь не увенчались успехом, и мужчины покинули цех самостоятельно. Пострадавших нет.

Марина Фандо, официальный представитель Витебского управления МЧС:

По прибытии к месту наблюдалось открытое горение загрузочного цеха, площадь которого составляет около 120 квадратных метров. При ликвидации были спасены два соседних цеха – это сортировочный и распиловочный цеха, площадь которых составляет около 2000 квадратных метров. Для ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано более 60 человек и 19 единиц техники.

Сырье и продукция, по предварительной информации, не пострадали. Спасатели приехали быстро. Огонь не успел перекинуться на соседние здания, разгруженные бревна и горы щепы и опилок неподалеку.